Polizeipräsidium Freiburg / Zeugensuche nach Unfallflucht im ...

Zeugensuche nach Unfallflucht im Parkhaus - Rheinfelden

Freiburg - Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden

Am Freitagabend zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr parkte eine 58-jährige Autofahrerin ihren Audi TT im Untergeschoss des Kaufland Parkhauses in der Schildgasse und ging einkaufen. Als sie hiernach zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie eine erhebliche Beschädigung an der Fahrertür ihres Sportboliden feststellen. Offensichtlich hatte der oder die Autofahrerin, welche neben ihr geparkt hatte, beim Ausparken den Audi TT gestreift und sich anschließend unerlaubt von Unfallstelle entfernt. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

