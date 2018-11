Polizeipräsidium Hamm / 14-Jährige von Auto erfasst - Fahrer flieht

14-Jährige von Auto erfasst - Fahrer flieht

Hamm-Bockum-Hövel - Eine 14-Jährige wurde am Montag, 12. November, auf der Janssenstraße von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Gegen 17 Uhr überquerte die 14-Jährige die Janssenstraße, nachdem sie an der Haltestelle Wormhaidestraße aus dem Bus gestiegen ist. Dabei wurde sie von einem weißen Auto erfasst. Der Fahrer fragte noch nach dem Befinden des Mädchens, fuhr dann aber in unbekannte Richtung weiter. Bei dem Auto könnte es sich nach Zeugenangaben um einen weißen Kastenwagen mit einer Firmenbeschriftung handeln. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

