Polizeipräsidium Hamm / 16-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer ...

16-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Werries - Ein 16-Jähriger wurde am Samstag, gegen 18.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Alten Uentroper Weg schwer verletzt. Der junge Mann fuhr mit einem Leichtkraftrad in Richtung Osten und kam in Höhe der Ostwennemarstraße auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. (ag)

