Polizeipräsidium Hamm / 17-Jähriger belästigt - Zeugen gesucht

17-Jähriger belästigt - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte - Ein 17-Jähriger wurde am Sonntag, 18. März, im Hauptbahnhof am Willy-Brandt-Platz von einem Unbekannten sexuell belästigt. Gegen 18.10 Uhr saß der Jugendliche aus Drensteinfurt im Wartebereich des Bahnhofsgebäudes. Der Tatverdächtige setzte sich neben sein Opfer und berührte ihn unsittlich. Vor Eintreffen der alarmierten Polizei entfernte sich der Belästiger in unbekannte Richtung. Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und sah südländisch aus. Er hatte kurze, schwarz gelockte Haare und trug eine schwarze Jacke sowie weiße Turnschuhe. Der Gesuchte sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

