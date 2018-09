Polizeipräsidium Hamm / 23-jährige wird bei Auffahrunfall ...

23-jährige wird bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel - Bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Römerstraße / Warendorfer Straße wurde am Montag, 3. September 2018, eine Autofahrerin leicht verletzt. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer aus Ahlen, welcher in Richtung stadtauswärts unterwegs war, auf den Renault einer 23-jährigen aus Hamm auf. Die Clio-Fahrerin, die an der dortigen Ampel verkehrsbedingt warten musste, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2000 EUR. (es)

