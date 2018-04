Polizeipräsidium Hamm / 27-jährige Beifahrerin bei Unfall verletzt

27-jährige Beifahrerin bei Unfall verletzt

Hamm-Heessen - Eine 27-jährige Mitfahrerin in einem VW wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 24. April, auf dem Dasbecker Weg leicht verletzt. Gegen 8.30 Uhr war der 35-jährige VW-Fahrer aus Hamm dort mit seinem SUV stadteinwärts unterwegs und stieß unweit des Sachsenwegs mit einem Jeep zusammen. Dessen 54-jähriger Fahrer aus Hamm kam gerade aus einer Grundstücksausfahrt und wollte in den Dasbecker Weg einbiegen. Die Verletzte musste sich in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 6000 Euro. (cg)

