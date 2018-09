Polizeipräsidium Hamm / 30-Jährige bei Verkehrsunfall leicht ...

30-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen - Leicht verletzt wurde eine 30-jährige Citroen-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Lange Straße/Schmiedestraße am Mittwoch, 5. September, gegen 15.50 Uhr. Die 30-Jährige war zuvor mit ihrem Citroen auf der Lange Straße in westlicher Fahrtrichtung unterwegs. Ein 89-jähriger Audi-Fahrer war auf der Schmiedestraße in Fahrtrichtung Lange Straße unterwegs und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Citroen zusammen. Die 30-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von ungefähr 25000 Euro. (kt)

