Polizeipräsidium Hamm / 49-Jähriger nach Ladendiebstahl mit ...

49-Jähriger nach Ladendiebstahl mit Waffe festgenommen

Hamm-Mitte - Vorläufig festgenommen wurde am Nachmittag des 15. Mai ein 49-jähriger, der im dringenden Verdacht steht, einen Ladendiebstahl unter Mitführung von Waffen begangen zu haben. Der Mann war zunächst in einem Drogeriegeschäft auf der Weststraße bei einem Diebstahl von Parfüm ertappt worden. Anschließend beleidigte und nötigte der Werner Bürger das Personal der Filiale in aggressiver Weise. Bei der Tat führte er ein Taschenmesser sowie einen Teleskopschlagstock griffbereit mit. Die Waffen konnten durch eingesetzte Polizeibeamte bei einer Durchsuchung des Mannes aufgefunden und sichergestellt werden. Der Langefinger wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt.(es)

