Polizeipräsidium Hamm / 50-jährige Radfahrerin bei ...

50-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen - Schwere Verletzungen zog sich eine 50-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend, 24. Februar, auf der Kreuzung Herringer Weg / Dortmunder Straße zu. Die Radfahrerin befuhr um 17.55 Uhr ordnungsgemäß den Radweg des Herringer Weges und wollte an der Kreuzung weiter geradeaus fahren. Hier kollidierte sie mit dem Golf eines 71-Jährigen, der von der Dortmunder Straße nach rechts abbiegen wollte. Die 50-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen verbrachte die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 1100 Euro. (MW)

