Polizeipräsidium Hamm / 53-jähriger Mann onaniert auf ...

53-jähriger Mann onaniert auf Santa-Monica-Platz

Hamm-Mitte - Ein 53-jähriger Mann offenbarte am späten Montagabend, gegen 23.50 Uhr, auf dem Parkplatz des Marienhospitals sein Geschlechtsteil und führte sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Der Mann baute sich mit heruntergelassener Hose vor dem geparkten Auto einer 23 Jährigen aus Coesfeld auf. Ebenfalls in dem Fahrzeug saß eine 22-jährige Frau aus Hamm. Er konnte noch an besagter Örtlichkeit angetroffen und identifiziert werden. Nun muss der 53-Jährige mit einer Anzeige wegen Exhibitionistischer Handlungen rechnen.(es)

