Polizeipräsidium Hamm / 55-jähriger bei Zusammenstoß leicht ...

55-jähriger bei Zusammenstoß leicht verletzt

Hamm-Herringen - Ein 55-jähriger Fahrer eines Chevrolet Captiva aus Herne wurde am Donnerstag, 4. Oktober, gegen 17.35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße leicht verletzt. Hier war es in Höhe der Linksabbiegerspur zur Autobahn in Richtung stadtauswärts zu einem Zusammenstoß mit dem VW Up einer 51-jährigen Frau aus Hamm gekommen. Der Mann wurde durch die Kollision leicht verletzt Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. (es)

