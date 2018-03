Polizeipräsidium Hamm / Abbiegeunfall - Motorradfahrer leicht ...

Abbiegeunfall - Motorradfahrer leicht verletzt

Hamm - Herringen - Leicht verletzt wurde ein 32-jähriger Fahrer einer Harley Davidson bei einem Abbiegeunfall am Mittwoch, 14. März, gegen 18 Uhr. Ein 31-jähriger VW-Fahrer wollte von der Ludwig-Isenbeck-Straße nach rechts in die Dortmunder Straße einbiegen. Dabei stieß er mit der Harley des 32-jährigen zusammen. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf 4500 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit. (fa)

