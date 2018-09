Polizeipräsidium Hamm / Alkoholisierter Rollerfahrer bei ...

Alkoholisierter Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Lohauserholz - Ein alkoholisierter 41-jähriger Rollerfahrer wurde am Freitag, gegen 22 Uhr, bei einem Alleinunfall auf der Peterstraße leicht verletzt. Er kam in Höhe der Markusstraße zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach der Entnahme einer Blutprobe und ambulanter Behandlung konnte er entlassen werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. (ag)

