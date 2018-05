Polizeipräsidium Hamm / Auffahrunfall mit einem Schwer- und ...

Auffahrunfall mit einem Schwer- und vier Leichtverletzten

Hamm-Rhynern - Bei einem Auffahrunfall am Dienstag, gegen 20 Uhr, wurden auf der Werler Straße vier Insassen leicht und ein Insasse schwer verletzt. Ein 56-Jähriger aus Unna fuhr mit einem Lkw DAF zunächst auf einen verkehrsbedingt stehenden Ford S-Max auf und schob diesen auf einen Nissan Pathfinder. Der 32-jährige Fahrer des Ford S-Max wurde schwer und sein ebenfalls 32-jähriger Beifahrer leicht verletzt. In dem Nissan Pathfinder wurden eine 38-Jährige und zwei Kinder (sechs und neun Jahre) leicht verletzt. Es befanden sich mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Ford S-Max ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es bis etwa 22 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 43000 Euro. (ag)

