Polizeipräsidium Hamm / Auffahrunfall mit einem Verletzten

Auffahrunfall mit einem Verletzten

Hamm, Herringen - An der Johannes-Rau-Straße, kam es am Freitag, 16. März, um 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf nasser Straße, bei dem ein 24-jähriger Autofahrer verletzt wurde. Nachdem ein 56-jähriger Mann mit seinem Opel als Linksabbieger halten musste, um Gegenverkehr durchfahren zu lassen, fuhr ein 76-Jähriger mit seinem Wagen auf den BMW des 24-Jährigen auf und schob diesen noch auf das Auto 56-Jährigen. Während die Insassen des Opels nach einer vorsorglichen Untersuchung das Krankenhaus unverletzt entlassen konnten, wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt. Er musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. An den drei Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro. (hp)

