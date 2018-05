Polizeipräsidium Hamm / Auffahrunfall mit zwei Schwer- und zwei ...

Auffahrunfall mit zwei Schwer- und zwei Leichtverletzten

Hamm-Wiescherhöfen - Bei einem Auffahrunfall wurden am Mittwoch, gegen 18.50 Uhr, auf der Kamener Straße zwei Insassen schwer und zwei Insassen leicht verletzt. Ein 55-Jähriger fuhr in Höhe Weetfelder Straße mit einem Toyota Corolla zunächst auf einen verkehrsbedingt bremsenden VW Golf auf und schob diesen auf einen VW EOS. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt. In dem VW Golf Plus wurden zwei Mitfahrerinnen schwer (15 und 52 Jahre) und ein Mitfahrer leicht verletzt (17 Jahre). Die Insassen des VW EOS blieben unverletzt. Es befanden sich mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Toyota ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es bis etwa 20 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. (ag)

