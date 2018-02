Polizeipräsidium Hamm / Auffahrunfall mit zwei Verletzten und ...

Auffahrunfall mit zwei Verletzten und 22000 Euro Sachschaden

Hamm - Am 07.02.2018, gegen 18:20 Uhr, musste der Verkehr auf der Werler Straße in Richtung Stadtmitte vor der roten Ampel anhalten. Ein 41-jähriger Hammer mit seinem DaimlerChrysler und ein 30-jähriger Werler mit seinem Audi A4 warteten auf die Weiterfahrt. Eine 23-jährige Frau aus Sundern erkannte die Verkehrssituation an der Ampel-Kreuzung Ostdorfstraße zu spät. Sie fuhr mit ihrem Audi A1 auf den anderen Audi auf und schob diesen gegen den Daimler. Dabei wurden im Daimler und im Audi A4 jeweils die Beifahrerinnen, 27 und 18 Jahre, leicht verletzt. Die beiden Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

