Polizeipräsidium Hamm / Auto-Aufbrecher festgenommen

Auto-Aufbrecher festgenommen

Hamm-Heessen - Am Montag, 1. April, gegen 2.40 Uhr, konnte die Polizei einen Auto-Aufbrecher an der Sachsenhalle festnehmen. Der 38-Jährige versuchte mit seinem Fahrrad zu flüchten, als Polizeibeamte ihn kontrollieren wollten. Die Polizeibeamten konnten ihn bei seiner Flucht stellen. Der Täter führte Elektroartikel mit sich, die aus einem Einbruch in einem VW Golf am Dasbecker Weg stammten. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. (kt)

