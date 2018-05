Polizeipräsidium Hamm / Autoaufbrecher flüchtig - Zeugen gesucht

Autoaufbrecher flüchtig - Zeugen gesucht

Hamm, Mitte - Am Dienstag, 8. Mai, um 23.50 Uhr, brachen zwei Männer in ein geparktes Auto an der Schillerstraße ein. Nachdem sie eine Scheibe eines schwarzen VW Polos eingeschlagen hatten, stahlen die Täter ein Navigationsgerät und flüchteten anschließend. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte die Tat und verständigte die Polizei. In der sofortigen Fahndung konnten die Polizisten die beiden Autoaufbrecher aber nicht mehr entdecken. Einer der beiden ist 1,80 Meter groß und von mitteleuropäischem Äußeren. Er war mit einem hellen Jogginganzug bekleidet und trug eine beigefarbene Baseball-Kappe. Der zweite Täter ist 1,70 Meter groß und Südländer. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose; er war außerdem mit einem Fahrrad unterwegs. Sollten weitere Zeugen die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den flüchtigen Männern geben können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden. (hp)

