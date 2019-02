Polizeipräsidium Hamm / Autodieb durch Polizei gestellt

Autodieb durch Polizei gestellt

Hamm-Heessen - Am Sonntag, 24. Februar, gegen 14.25 Uhr wurde ein 20-jähriger Beckumer in einem gestohlenen Audi Avant auf der Goldsternstraße durch Polizeibeamte gestellt. Der Audi war zuvor am Samstag, 23. Februar, gegen 19.00 Uhr auf dem Irisweg entwendet worden. Der Audi wurde sichergestellt. Den 20-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls von Kraftwagen und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (kt)

