Polizeipräsidium Hamm / Bei Einbruch geringe Menge Bargeld erbeutet

Bei Einbruch geringe Menge Bargeld erbeutet

Hamm-Mitte - In ein Bürogebäude an der Gustav-Heinemann-Straße brachen Unbekannte am frühen Dienstagmorgen, 27. März, ein. In der Zeit von 4.25 Uhr und 6.45 Uhr schlugen sie eine Scheibe ein, durchsuchten den Eingangsbereich und stahlen eine geringe Menge Bargeld. Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

