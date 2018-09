Polizeipräsidium Hamm / Betrunken mit Pkw gegen Laterne gefahren

Betrunken mit Pkw gegen Laterne gefahren

Hamm Bockum-Hövel - Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin ist am Samstagmorgen gegen 06:45 Uhr auf der Wittekindstraße mit ihrem Suzuki nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne gefahren. Die junge Frau stand unter Alkoholeinfluss und wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen (sichergestellt). Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Schaden am Pkw wurde auf 7.000 Euro und an der Laterne auf 2.000 Euro geschätzt. (fa)

