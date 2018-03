Polizeipräsidium Hamm / Betrunkener Rollerfahrer begeht ...

Betrunkener Rollerfahrer begeht Unfallflucht

Hamm, Heessen - Am Donnerstag, 8. März, um 19.40 Uhr fuhr der Fahrer eines Motorrollers an der Asternstraße gegen ein geparktes Auto und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Rollerfahrer konnte aber schließlich ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass der 30-jährige Mann betrunken war. Er musste in der Polizeiwache eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. An dem geparkten Ford war ein Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro entstanden. (hp)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/