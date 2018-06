Polizeipräsidium Hamm / Bewaffneter Raubüberfall auf Bäckerei

Bewaffneter Raubüberfall auf Bäckerei

Hamm-Mitte - Mit einer Pistole bewaffnet überfiel ein maskierter Mann am Mittwochmorgen, 6. Juni, eine Bäckerei in der Sedanstraße und erbeuteten Bargeld. Um 6.45 Uhr betrat der Unbekannte das Geschäft, bedrohte eine Verkäuferin mit der Waffe und forderte die Herausgabe von Geld aus der Kasse. Danach flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Alleestraße. Der Gesuchte ist etwa 40 Jahre alt und zirka 1,65 Meter groß. Er trug eine dunkle Hose, einen hellblauen Kapuzenpullover und hatte ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

