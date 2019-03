Polizeipräsidium Hamm / Blauer LKW nach Unfallflucht gesucht

Blauer LKW nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Heessen - Nach einer Unfallflucht am Mittwoch, 13. März, auf der Münsterstraße sucht die Polizei nach dem Fahrer eines blauen Sattelzugs. Gegen 14.20 Uhr fuhr eine 42-jährige Ford-Fahrerin in Höhe des Flugplatzes stadtauswärts, als ein blauer Sattelzug von links auf ihre Spur wechselte. Der Lkw berührte dabei den linken Außenspiegel und den hinteren linken Kotflügel des Fords. Der Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt fort. Auf dem blauen Auflieger war orangefarbene Schrift zu sehen, auf dem Kennzeichen stand die Stadtkennung "KB". An dem Ford der 42-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

