Polizeipräsidium Hamm / Blaues Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Blaues Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte - Nach einer Unfallflucht am Mittwoch, 12. September, auf der Poststraße sucht die Polizei ein blaues Fahrzeug. In der Zeit von 9.55 Uhr und 10.30 Uhr hatte dieses dort einen geparkten VW beschädigt. An dem schwarzen Touran haftete blauer Lack. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

