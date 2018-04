Polizeipräsidium Hamm / Brand einer Filteranlage

Brand einer Filteranlage

Hamm-Bockum-Hövel - Nachdem es am Freitag, 20. April, gegen 19.15 Uhr, zu einem Brand in einem Nährstoffrecycling-Unternehmen am Loddenkamp gekommen ist, wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt. Die Filteranlage sowie anliegende Rohre einer Maschine zur Trocknung von Lebensmitteln gerieten in Brand. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern noch an. Der Schaden wird bislang auf etwa 500000 Euro geschätzt. (MW)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/