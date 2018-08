Polizeipräsidium Hamm / Brand einer Küchenzeile führt zu ...

Brand einer Küchenzeile führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Hamm-Heessen - Am Sonntag, 19. August, wurde der Feuerwehr gegen 15.55 Uhr ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Münsterstraße gemeldet. Für die Löscharbeiten wurde der Verkehr stadtauswärts über den Nordenstiftsweg abgeleitet, stadteinwärts im Bereich Bockumer Weg gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. (MW)

