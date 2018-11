Polizeipräsidium Hamm / Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Hamm - Pelkum - Am Samstag, 17. November 2018, kam es gegen 16.40 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Robertstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache brach in einem Keller ein Feuer aus, das durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (ab)

