Polizeipräsidium Hamm / Brand in der Justizvollzugsanstalt ...

Brand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Hamm

Hamm-Mitte - Am Samstagabend, 01.12.2018, gegen 22.20 Uhr, ist es in einer Haftzelle in der JVA Hamm zu einem Feuer gekommen. Hierbei sind ein Mitarbeiter sowie der Zelleninsasse aufgrund der Raucheinwirkung leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 47-jähriger Mitarbeiter eine Rauchentwicklung in der Haftzelle eines 38-Jährigen bemerkt. Er konnte das Feuer gemeinsam mit einem weiteren Beamten zügig löschen. Somit wurde eine weitere Ausbreitung in der Anstalt verhindert. Die Feuerwehr erschien mit einem kompletten Löschzug vor Ort. Der Inhaftierte wurde in einen besonders gesicherten Haftraum verlegt. Aufgrund der Feststellungen innerhalb der Zelle wird nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gegen den 38-Jährigen ermittelt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro beziffert.(es)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/