Polizeipräsidium Hamm / Brandstiftung- Drei Container brennen

Brandstiftung- Drei Container brennen

Hamm Bockum-Hövel - Drei brennende Container an der Winkhausstraße sorgten am Dienstag, 19. Februar 2019, gegen 3.15 Uhr, für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Das Feuer in zwei Altpapier- und einem Altkleidercontainer konnte schnell gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt rund 4500 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/