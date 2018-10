Polizeipräsidium Hamm / Brennende Mülltonnen beschädigten ...

Brennende Mülltonnen beschädigten Hausfassade

Hamm-Herringen - Bei einem Brand am Donnerstag, 4. Oktober 2018 brannten drei Mülltonnen und beschädigten die Hausfassade eines Reihenhauses an der Carlo-Schmid-Straße. Gegen 5.40 Uhr bemerkte ein Anwohner das Feuer und informierte die Feuerwehr. Diese löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es entstand ein Sachschaden von rund 4100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

