Polizeipräsidium Hamm / Busfahrer von Fahrgast geschlagen

Busfahrer von Fahrgast geschlagen

Hamm-Mitte - Am Montag, 24. September, gegen 23 Uhr, kam es zu einem handfesten Streit zwischen einem 53-jährigen Busfahrer und einem Fahrgast. Der Fahrgast bestieg an der Haltestelle Westentor mit einem Fahrrad den Bus. Als er vom Busfahrer aufgefordert wurde, seine Fahrkarte zu zeigen, weigerte er sich. Es kam zu einem Streit, bei dem sich der Busfahrer und der Fahrgast gegenseitig schubsten. Ein Zeuge schritt ein und zog den unbekannten Fahrgast aus dem Bus, um die Rangelei zu beenden. Der renitente Fahrgast konnte jedoch wieder in den Bus gelangen und schlug den Busfahrer. Danach wurde der Streit auf dem Gehweg fortgesetzt. Hier warf der Unbekannte sein Fahrrad in Richtung des Busfahrers, welcher sich wieder in den Bus begab und die Polizei alarmierte. Anschließend floh der Mann mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Unbekannte ist etwa 20 Jahre alt und trug eine schwarze Hose und schwarze Kapuzenjacke. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

