Polizeipräsidium Hamm / Diebstahl aus Zahnarztpraxis - Täter ...

Diebstahl aus Zahnarztpraxis - Täter flüchtig

Hamm, Heessen - In einer Zahnarztpraxis an der Münsterstraße kam es am Freitag, 19. Januar, um 12.40 Uhr zu einem Diebstahl. Ein Unbekannter betrat die Praxis und stahl Bargeld aus einer Kasse. Als der Täter von einem Mitarbeiter, der die Tat beobachtet hatte, angesprochen wurde, flüchtete er. Der Dieb hat eine schlanke Figur, ein schmales, mageres Gesicht mit großen Augen, blasse Hautfarbe und ist 30 bis 40 Jahre alt. Er ist 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß, trug eine dunkle Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze und floh mit einem Fahrrad. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden. (hp)

