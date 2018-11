Polizeipräsidium Hamm / Drei Insassen eines ...

Drei Insassen eines Bundeswehrfahrzeuges bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern - Bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Werler Straße / Ausfahrt BAB 2 FR Oberhausen Ausfahrt Hamm wurden am Mittwoch, 14. November, drei Personen leicht verletzt. Gegen 13.35 Uhr leitete der 20-jährige Bundeswehrfahrschüler eines Volkswagens unmittelbar vor der Ampelanlage des Kreuzungsbereichs eine verkehrsbedingte Bremsung ein. Der unmittelbar hinter ihm befindliche, 45-jährige Fahrer eines BMW aus Dortmund fuhr anschließend auf den Golf auf. Beide Autos waren in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrschüler sowie je ein 32-jähriger und ein 24-jähriger Bundeswehrsoldat des Standortes Unna leicht verletzt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 25000 Euro an den Fahrzeugen. Vor Ort erschien die Feuerwehr zum Abstreuen von Betriebsflüssigkeiten.(es)

