Polizeipräsidium Hamm / Drei leichtverletzte Fahrzeugführer ...

Drei leichtverletzte Fahrzeugführer nach Auffahrunfall

Hamm - Pelkum - Am Freitag, 21. September 2018, gegen 13.25 Uhr wurden drei Verkehrsteilnehmer bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Werlstraße verletzt. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm befuhr mit seinem VW Golf die Große Werlstraße in nördliche Richtung. In Höhe der Hausnummer 52 stand eine 81-jährige Fahrzeugführerin aus Dortmund mit Pkw Nissan am rechten Fahrbahnrand und fragte eine Passantin nach dem Weg. Dahinter hielt eine 64-jährige Fahrzeugführerin aus Hamm mit ihrem Kia Picanto. Der 19-Jährige bemerkte diese Situation zu spät und fuhr auf den Kia auf. Der Kia wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Nissan der Dortmunderin geschoben. Alle drei Fahrzeugführer verletzten sich leicht und wurden mit eingesetzten Rettungswagen in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Alle konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle geschleppt. Es entstand ein Sachschaden von 12000 Euro. (ab)

