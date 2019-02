Polizeipräsidium Hamm / Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Hamm - Heessen - Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 23. Februar, an der Heessener Straße Einmündung Brökermersch verletzt. Eine 54- jährige Fahrerin eines Kia stieß gegen 16.15 Uhr beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Die beiden 69-jährigen Insassen des Mercedes konnten nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden, die Kia-Fahrerin musste hingegen stationär behandelt werden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme bis 18 Uhr wurde die Heessener Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts gesperrt. (fa)

