Polizeipräsidium Hamm / Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall ...

Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall - Verursacher fährt weiter

Hamm-Bockum-Hövel - Am Mittwoch, 13. Juni, gegen 17.20 Uhr, wurde ein 57-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Marinestraße leicht verletzt. Der Verursacher fuhr weiter. Der Verletzte stand zur Unfallzeit neben seinem Pkw als ein schwarzer VW Golf an ihm vorbei fuhr und es zu einer Berührung kam. Der VW Golf entfernte sich anschließend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Bei dem Vorgang wurde auch das Handy des Mannes beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

