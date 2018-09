Polizeipräsidium Hamm / Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Hamm-Rhynern - Ein 54-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag, gegen 19.30 Uhr, auf der Gobel-von-Drechen-Straße leicht verletzt. Er stieß mit seinem Mercedes Benz an der Kreuzung Opsener Straße mit dem Opel Astra eines 28-Jährigen zusammen. Der 54-Jährige wird sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. (ag)

