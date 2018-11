Polizeipräsidium Hamm / Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel - Ein 35-jähriger Fußgänger wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 2. November, auf dem Parkplatz eines Geschäfts an der Römerstraße von einem Daimler angefahren und leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 5.40 Uhr. Nach dem Unfall setzte der Autofahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Mann aus Hamm zu kümmern. Der suchte selbstständig einen Arzt auf und erstattete später Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zum flüchtigen Daimler-Fahrer dauern an. (cg)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/