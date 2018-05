Polizeipräsidium Hamm / Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Hamm-Westen - Ein 19-Jähriger wurde am Freitag, gegen 22.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße schwer verletzt. Er befuhr die Wilhelmstraße mit einem BMW stadteinwärts. In Höhe des ehemaligen VW Autohauses beabsichtigte er nach rechts auf die Nebenfahrbahn der Wilhelmstraße zu wechseln. Dabei verlor der junge Mann die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge durchbrach sein Pkw ein Zaunelement, prallte gegen einen Laternenmasten und schob einen geparkten LKW seitlich gegen einen weiteren geparkten Mercedes Sprinter. Der Verletzte wurde durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 39000 Euro. (ag)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/