Polizeipräsidium Hamm / Einbrecher bei der Arbeit beobachtet

Einbrecher bei der Arbeit beobachtet

Hamm-Uentrop - Am Montag, 13. August, beobachtete ein Zeuge einen Einbruch in eine Wohnung am Alten Uentroper Weg. Gegen 19.20 Uhr hebelte ein Unbekannter die Balkontür der Wohnung auf und gelangte so ins Innere. Dort entwendete er eine Uhr sowie Bargeld. Der Einbrecher ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkle Jeansjacke, eine dunkle Hose und hat dunkle, schulterlange Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/