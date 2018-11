Polizeipräsidium Hamm / Einbrecher erschrecken Hausbewohnerin

Einbrecher erschrecken Hausbewohnerin

Hamm-Herringen - Riesenschreck für eine 58-Jährige am Donnerstag, 29.11.2018, in ihrem Haus in der Buschkampstraße: Einbrecher versuchten um 20.30 Uhr in das Parterre einzudringen, während sie sich im Obergeschoss aufhielt. Als die Frau Krach und splitterndes Glas hörte, rief sie laut um Hilfe und wählte den Notruf. Daraufhin flüchteten die Täter, ohne hineingekommen zu sein. Die drei Männer sind 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und waren dunkel gekleidet. Einer ist schlank und hatte sehr kurze Haare. Die anderen trugen Kopfbedeckungen. Möglicherweise sind die Tatverdächtigen mit einem Pkw geflüchtet. Der Sachschaden am Fenster beträgt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 9160 entgegen.(ub)

