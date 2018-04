Polizeipräsidium Hamm / Einbrecher hebeln Glasbausteine aus Wand

Einbrecher hebeln Glasbausteine aus Wand

Hamm-Heessen - Unbekannte brachen in der Zeit von Montag, 23. April, 22.30 Uhr, bis Dienstag, 24. April, 7.45 Uhr, in ein Vereinsheim an der Philipp-Reis-Straße ein. Die Täter hebelten vier Glasbausteine aus einer Wand und gelangten so ins Innere. In einer Umkleidekabine öffneten sie einen Schrank, entwendeten aber nichts. Außerdem versuchten sie, ein Fenster mit einem Pflasterstein einzuwerfen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

