Polizeipräsidium Hamm / Einbruch bei kurzer Abwesenheit

Einbruch bei kurzer Abwesenheit

Hamm-Heessen - Am Samstag, 29. September, wurde in einem Mehrfamilienhaus an der Minister-Stein-Straße eine Wohnungstür aufgebrochen. Die Wohnungsinhaber hatten nur für kurze Zeit die Wohnung verlassen. Zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr wurde die Abwesenheit von Unbekannten ausgenutzt, um alle Schränke und Schubladen zu durchwühlen. Gestohlen wurden Zigaretten und eine Mütze. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

