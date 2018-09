Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in Büro einer Autowerkstatt

Einbruch in Büro einer Autowerkstatt

Hamm-Herringen - Drei Unbekannte brachen am Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, in den Büroraum einer Autowerkstatt an der Fangstraße ein. Sie zertrümmerten zwei Scheiben und verschafften sich so Zutritt. Zum möglichen Diebesgut liegen bisher keine Angaben vor. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um Jugendliche. Zwei waren dunkel gekleidet. Der Dritte trug eine hellbraune Jacke mit einer grauen Kapuze. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/