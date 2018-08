Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in Büro eines Sportvereins

Einbruch in Büro eines Sportvereins

Hamm-Rhynern - In das Büro eines Sport-Vereins am Südbad brachen Unbekannte am frühen Sonntagmorgen, 26. August, ein. Gegen 4.35 hebelten die Einbrecher eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Schränke. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf Verdächtige nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

