Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in Bürocontainer

Einbruch in Bürocontainer

Hamm-Uentrop - In einen Bürocontainer an der Frielinghauser Straße brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 22. März, 14 Uhr, und Samstag, 23. März, 5.30 Uhr, ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und stahlen in den Büros eine Geldkassette, einen Laptop und Werkzeugmaschinen. Zudem versuchten die Diebe noch, in einen weiteren Container auf dem Firmengelände einzubrechen. Hinweise zu Verdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

