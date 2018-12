Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in Bürogebäude

Einbruch in Bürogebäude

Hamm-Mitte - In ein Bürogebäude am Otto-Kraft-Platz drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 3. Dezember, 20.15 Uhr, und Dienstag, 4. Dezember, 8.15 Uhr, ein. Die Einbrecher gelangten durch ein Kellerfenster in das Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Dort stahlen sie unter anderem Bargeld und Elektronikartikel. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

