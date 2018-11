Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in das Alleecenter

Einbruch in das Alleecenter

Hamm - Mitte - Am Dienstag, 27. November 2018, ließen sich unbekannte Täter im Alleecenter einschließen. Etwa gegen 23.30 Uhr wurde die Alarmanlage ausgelöst und die Polizei konnte feststellen, dass die Täter im Erdgeschoss in zwei gastronomischen Ladengeschäften die Registrierkassen aufgebrochen hatten. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Es wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

